Adultos mayores son víctimas de violento asalto en La Reina: Fueron maniatados en su propia casa

25 mar. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto durante la noche de este martes en la comuna de La Reina, Región Metropolitana. El hecho ocurrió al interior de su domicilio, donde irrumpió un grupo de tres delincuentes.

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, el robo se produjo alrededor de las 23:10 horas, cuando los sujetos lograron ingresar al inmueble tras escalar una protección y forzar una de sus puertas.

Una vez en el interior, los individuos ataron a dos adultos mayores de 81 y 70 años, dejando a uno de ellos con lesiones de carácter leve.

Los asaltantes lograron sustraer diversas especies de valor, entre ellas un computador y teléfonos celulares, para posteriormente huir del lugar en un vehículo con dirección desconocida.

Horas más tarde, personal policial realizó la fiscalización de un automóvil de similares características, lo que permitió la detención de dos personas presuntamente vinculadas al ilícito.

La hipótesis se sustenta en que uno de los detenidos portaba un computador que correspondería a una de las víctimas, de tal forma que ambos individuos fueron detenidos por el delito de receptación.