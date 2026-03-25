Hallan cadáver y enseres personales en zona de búsqueda de abogado desaparecido en Curacaví

25 mar. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó la noche de este martes el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la comuna de Curacaví, mismo sector donde se concentraban las labores de búsqueda del abogado Pablo Silva, de 63 años de edad, cuyo rastro se perdió el pasado 14 de enero.

Hasta el lugar concurrió el fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, quien indicó que en el sitio también fue encontrada una mochila con enseres personales que podrían corresponder a la víctima.

"Se logró determinar un polígono de búsqueda en coordinación directa con los familiares (...), y en ese sentido, de acuerdo al acercamiento a los lugares de interés, el día de hoy se produjo el hallazgo de una mochila con enseres personales que mantendrían las características que inicialmente nos dieron los familiares", señaló el persecutor.

En el procedimiento trabajó personal del Labocar y del SEBV de Carabineros, quienes realizaron peritajes para establecer la identidad del cuerpo y determinar la data de muerte.

El persecutor también indicó que se están tomando declaraciones a los propietarios del terreno donde se produjo el hallazgo. Según explicó, estas personas señalaron que no habitan de manera permanente en el lugar y que detectaron elementos que no pertenecían a su propiedad.

Respecto a las diligencias en curso, se investiga una eventual intervención de terceros mediante el análisis de vestimentas y artículos electrónicos encontrados en el sitio. Asimismo, se indaga el recorrido previo de la víctima, considerando que "efectivamente hubo un tránsito entre el domicilio de un familiar cercano hasta un domicilio que se encuentra cerca en este lugar y, de ahí, se habría perdido el rastro", junto con las posibles rutas de acceso a este sector descrito como de difícil acceso.