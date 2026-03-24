Violento asalto a centro médico dentro de mall en San Bernardo: Delicuentes dispararon y se dieron a la fuga

24 mar. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró al interior de un centro médico durante la tarde de este martes 24 de marzo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. El ataque fue protagonizado por un grupo de tres hombres, el cual logró darse a la fuga con más de 300 mil pesos en efectivo.

El mayor Víctor Jerez, prefecto de servicio de la Prefectura Maipo de Carabineros, relató que fue cerca de las 19:10 horas cuando "individuos desconocidos, específicamente dos, ingresan al local Integramédica que está en Mallplaza Sur, preuminidos de un arma aparentemente de fuego".

En ese momento, mientras los dos asaltantes intimidaban a los presentes al interior del centro de salud, un tercer involucrado esperaba por ellos a bordo de un vehículo particular a las afueras del establecimiento.

Dentro del centro médico, los asaltantes percutaron un disparo y sustrajeron 337 mil pesos en efectivo desde la caja. De forma inmediata, lograron salir del local y huir en el automóvil a través de la Ruta 5 Sur.

Para cuando Carabineros llegó al lugar los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Sin embargo, personal de la Prefectura Maipo desplegó patrullajes con el objetivo de dar con su paradero.

El mayor Jerez precisó que entre 10 y 15 personas se encontraban al interior del centro médico al momento del ataque, mas ninguno de ellos resultó lesionado.