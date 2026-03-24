Masiva incautación de droga en Arica: Más de 68 toneladas de cocaína y ketamina iban ocultas en madera y caucho

24 mar. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un golpe al narcotráfico concretó este martes la Fiscalía Regional de Arica, en conjunto con la Policía Marítima de la Armada de Chile, tras la detección de tres cargas de mercancía que contenían un total de 68,7 kilos de droga.

El operativo fue liderado por la Sección de Investigaciones Policiales Marítimas Norte de la Armada y permitió interceptar cargas contaminadas provenientes de Bolivia.

Droga escondida en madera y caucho

Según detalló la Policía Marítima en un comunicado, se trataba de droga "oculta mediante mecanismos no convencionales, evidenciando nuevas modalidades del crimen organizado transnacional".

Los resultados establecieron que 24,5 toneladas correspondían a productos contaminados con cocaína y ketamina, mientras que 44,2 toneladas contenían exclusivamente esta última.

Estas sustancias estaban ocultas en madera de Tajibo destinada a Hamburgo, Alemania; baldosas de caucho con destino a Manzanillo, México; y madera aserrada que sería enviada a Venecia, Italia.

Dos de las incautaciones se concretaron gracias a labores de inteligencia marítima en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas; mientras que la tercera se originó tras la fiscalización de un camión en una ruta regional por personal de Carabineros. En los tres operativos se utilizaron perros especialistas en la detección de drogas.

Al respecto, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Sigfrido Ramírez, destacó que "esta incautación es particularmente relevante, dado que, por la dependencia de nuestro país del comercio marítimo, permite que nuestros puertos sigan operando de manera segura".

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