Amplio operativo por confuso incidente en banco de Providencia: Funcionario quedó atrapado en medio de un asalto a la sucursal

23 mar. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes se desarrolla un amplio operativo debido a un confuso incidente en una sucursal de BancoEstado en la comuna de Providencia. La información preliminar indica que se trataría de un robo y que uno de los funcionarios quedó atrapado, por lo que se pensó que podría tratarse de un rehén.

Asalto genera gran operativo en Providencia

El teniente coronel Gustavo Tapia, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, explicó que a eso de las 08:30 horas un sujeto ingresó a la sucursal ubicada en la avenida Salvador, intimidando al vigilante exterior con un armamento que posteriormente se verificó como uno de aire comprimido.

"Ingresa hacia el interior del banco con la finalidad de efectuar el robo y, ante el rápido actuar policial, es detenido en las inmediaciones del banco, debido a que este sujeto logra arrancar por la parte posterior", agregó el oficial de la policía uniformada.

"En el caso de rehenes, eso es parte de la investigación que ya está llevando el OS9 para ver la dinámica de lo que ocurrió en el interior del banco", señaló Tapia respecto a los reportes de personas cautivas en la sucursal.

"Al parecer en esos momentos ya estaban ingresando los trabajadores al banco, de los cuales había seis personas aproximadamente en el interior y entre los cuales estaban los vigilantes privados", detalló el teniente coronel.

Al menos uno de estos funcionarios no habría podido salir cuando se produjo el intento de asalto; sin embargo, la pronta llegada de la policía provocó que el asaltante —que vestía un traje formal— escapara por la parte posterior, para luego ser detenido.

Además de incautar el arma de aire comprimido, Carabineros informó que en el lugar se requisó "un gas pimienta y una granada simulada".

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