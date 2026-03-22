PDI detiene en Concepción a hombre acusado de femicidio frustrado en Puente Alto

22 mar. 2026 - 21:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 38 años fue detenido en Concepción tras ser acusado de protagonizar un caso de femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

Según informó la Policía de Investigaciones, el ataque se registró al interior del domicilio de la víctima, una mujer de 35 años, luego de una discusión con su conviviente. En ese contexto, el imputado la habría agredido con un arma cortante, provocándole múltiples heridas antes de huir del lugar en dirección al sur del país.

¿Qué informó la PDI?

Tras la agresión, vecinos del sector acudieron en ayuda de la mujer y la trasladaron hasta el SAR Karol Wojtyla. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivada al Hospital Dr. Sótero del Río, donde permanece internada en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

En paralelo, equipos de la Brigada de Homicidios Sur, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia y el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al presunto agresor.

El subcomisario Víctor Monje destacó el trabajo coordinado entre las unidades policiales. “Se recuperó el arma y, mediante labores de inteligencia policial y coordinación con la Brigada de Homicidios de Concepción, se concretó su detención”, señaló.

El imputado será puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su formalización, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del ataque.

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