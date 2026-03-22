Encuentran a persona fallecida en un paradero de San Miguel

22 mar. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fue encontrada fallecida en la vía pública durante las últimas horas en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, en un hecho que es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

El hallazgo se produjo luego de un aviso a seguridad ciudadana de la municipalidad, donde se alertó sobre la presencia de un individuo tendido en un paradero del transporte público.

El lugar del procedimiento

La situación se registró en Gran Avenida, frente al Portal El Llano y en las cercanías de la estación de Metro, por lo que es un sector de alto tránsito.

Hasta ese punto llegaron en primera instancia funcionarios de Carabineros, quienes realizaron las primeras diligencias tras constatar la presencia del cuerpo.

Investigación

Posteriormente, y por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

El equipo especializado arribó al lugar para desarrollar los peritajes correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la persona fallecida. Tampoco se han determinado las causas del deceso, por lo que se trabaja para definir si existió o no la participación de terceros.