Discusión termina en balacera en Conchalí: un hombre murió y otro quedó herido
¿Qué pasó?
Una persona fallecida y otra herida dejó una balacera registrada la mañana de este domingo en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, luego de una situación que se habría originado en medio de una discusión.
De acuerdo a los antecedentes disponibles, fueron vecinos quienes alertaron sobre lo ocurrido, lo que permitió la llegada de personal policial al lugar, donde se encontró a un hombre tendido en la vía pública.
La persona fallecida en la vía pública
Al constituirse en el sitio, Carabineros verificó que la víctima no presentaba signos vitales y que mantenía lesiones atribuibles a impactos balísticos.Ir a la siguiente nota
El hallazgo se produjo en la intersección de avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco, cerca de las 07:44 horas de este domingo.
Una discusión que escaló
Los primeros antecedentes apuntan a que el hecho se habría originado tras un conflicto entre los involucrados, el que posteriormente derivó en el uso de un arma de fuego.
Según testigos, un sujeto habría efectuado disparos contra la víctima en el contexto de esta discusión.
Un segundo lesionado
El mismo incidente dejó a otra persona herida, quien fue trasladada hasta el Hospital San José, en la comuna de Independencia.
La información preliminar indica que este segundo involucrado presenta lesiones provocadas por un arma blanca.
Desde Carabineros se indicó que el lesionado se encuentra fuera de riesgo vital, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho.
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