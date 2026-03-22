Logró alertar a su madre antes del ataque: Adolescente de 14 años gravemente herido tras ser apuñalado por otro menor en La Reina

22 mar. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del sábado, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por otro menor cuando transitaba en las inmediaciones de la Villa La Reina, en la comuna homónima de la Región Metropolitana.

Adolescente de 14 años gravemente herido

El comisario Roberto Poo, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que el "homicidio frustrado con arma cortante" ocurrió a eso de las 14:30 horas, cuando el menor transitaba en plena la vía pública en la villa antes mencionada.

Fue allí cuando "por razones que se investigan, fue abordado por otro adolescente, de 15 años, quien le propinó una estocada a nivel torácico posterior".

Tras el ataque, la víctima fue llevada a un centro asistencial en donde fue intervenida quirúrgicamente, mientras que "su atacante fue detenido en situación de flagrancia".

Víctima alertó a su madre antes del ataque

La madre del menor señaló a Meganoticias que su hijo la llamó por teléfono antes de ser apuñalado para advertirle que estaba siendo seguido por el adolescente que tenía intenciones de atacarlo, lo que ocurrió finalmente en Andacollo con Fernando Castillo Velasco.

Por otro lado, los vecinos indicaron que una de las plazas del sector es un punto de reunión recurrente entre escolares, lugar en el que son frecuentes las discusiones que escalan a peleas en varias oportunidades.

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