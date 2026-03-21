Video capta agresión lesbofóbica en Talca: Agresora tomó un cuchillo de cocina para amenazar a una de las víctimas

21 mar. 2026 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable situación denunció una pareja de mujeres en Talca, región del Maule, pues fueron agredidas por una mujer en las cercanías del terminal de buses de la ciudad, hecho que fue motivado por la orientación sexual de las víctimas.

¿Qué se sabe del ataque lesbofóbico en Talca?

Una de las afectadas relató al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que el incidente se originó cuando, junto a su pareja, se dieron dos besos: el primero en la calle y el otro en un vehículo que era de su propiedad.

"La señora nos empezó a molestar porque nos habíamos saludado de beso, como una pareja normal. Comenzó a golpear el vidrio, haciendo gestos e insultándonos. Trató a mi pareja de 'mari...', 'ma...' y 'co...', señalando que 'para eso están los hombres", relató una de las víctimas.

Siguiendo con el testimonio, la situación se agravó cuando una de las mujeres se bajó del vehículo para encarar a la agresora, provocando que ella la siguiera con una botella de vidrio. Después, la agresora ingresó a un local para tomar un cuchillo de cocina y continuar con la persecución.

"Mi novia se retiró para evitar un mal mayor, pero la señora nos siguió hasta el auto y nos lanzó una piedra", relató una de las afectadas.

El hecho fue condenado por el Movilh, que señaló que estos hechos "reflejan la persistencia de la violencia hacia parejas del mismo sexo en espacios públicos".

Video muestra uno de los momentos de la agresión