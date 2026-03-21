"Estamos en un limbo de preguntas": La preocupación de madre de menor con Síndrome de Down tras libertad de imputada

21 mar. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Karin Morales, madre de la menor con Síndrome de Down amenazada en Talcahuano, región del Biobío, conversó con Meganoticias Siempre Juntos, ocasión en la que expresó su preocupación tras enterarse de que la imputada identificada por la PDI quedó en libertad tras una breve detención la noche del viernes.

"Estamos en un limbo de preguntas"

De entrada, Karin explicó que fue a eso de la medianoche cuando le avisaron de la detención de la mujer que sería la autora de las amenazas y que las autoridades policiales le explicaron que "todo ahora pasaba netamente a Fiscalía".

Pese a esto, la mujer lamentó que nadie le dio más detalles al respecto: "Dijeron que retomara yo mi vida normal con Agustina, que Agustina retomara su vida escolar", señaló la mujer que incluso desconocía la cautelar de alejamiento que se le impuso a la imputada.

"No conozco a la persona, no la había visto nunca en mi vida, así que no sé cuál es el móvil, el motivo, nada. Estamos acá en un limbo de preguntas", agregó Karin.

Tras esto, la madre de la menor explicó que el delito investigado es de "amenazas simples", algo que según ella es "un poco suave" considerando las agravantes de que las amenazas fueran contra una menor de edad con Síndrome de Down: "Suaviza un poco algo que para nosotros no fue algo simple ni fácil".

Karin también se refirió a la visita que hicieron el viernes a La Moneda, en donde la primera dama las invitó en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down que se conmemora este sábado. "Más que nada, la invitación fue para que Agustina pudiera pasar un momento de distracción", dijo sobre la invitación en la cual no expuso detalles del caso.

"Retroceso de integración"

Teorizando sobre las posibles motivaciones para las amenazas a su hija, la mujer dijo no tener respuesta, ya que asegura que, pese a que su hija "no es una amenaza", tiene "un carácter fuerte".

"Tiene que haber un conflicto en donde ella sí, a lo mejor, no se dejó pasar a llevar y quedó una alguna compañera resentida con ella. La verdad es que no sé, porque también dice mucha gente que examina la carta que también el ataque es contra mí", sostuvo.

Sobre este último punto, la mujer detalló que Agustina alcanzó a estar nueve días en su nuevo liceo, que se estaba adaptando bien y que el día martes le avisaron que se desreguló y que "no quería entrar a sala y que había golpeado a las compañeras de tirones de pelo en dos ocasiones". Fue ese mismo día cuando recibieron la carta.

La mujer explicó también que decidió exponer la situación en redes sociales, luego de dos episodios previos contra la menor en los que no consiguieron ningún resultado, pese a las denuncias correspondientes.

Finalmente, Karin sostiene que episodios como estos son "un retroceso de integración, porque no muchos papás van a querer este temor, que es un temor que tenemos todos los padres que somos de niños especiales, con necesidades especiales de integrarlos".

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