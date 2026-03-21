Detienen a ladrones que asaltaron y violaron a guardia de seguridad en La Pintana

21 mar. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana de la PDI detuvieron a dos individuos vinculados al delito de robo con violencia y violación ocurrido el pasado 3 de marzo en una obra en construcción.

Violento robo y violación en La Pintana

Los individuos intimidaron con armas blancas y de fuego a la guardia de seguridad del recinto, a quien golpearon, amarraron y abusaron sexualmente.

Además, sustrajeron herramientas, las que cargaron en el vehículo de la víctima huyendo del lugar, con un avalúo total en especies de $6.000.000.

La información policial

El inspector Roberto Ávila señaló que "de acuerdo con la investigación, estos sujetos ingresaron mediante el escalamiento al recinto, lugar donde procedieron a agredir brutalmente a la guardia de seguridad de turno con elementos contundentes para luego maniatarla".

"Durante el hecho, uno de los delincuentes se aprovechó de la vulneración de la víctima para cometer actos de significación sexual y violarla, acción que fue interrumpida por otro de los autores para continuar con la sustracción de especies", añadió.

Los detenidos son chilenos, mayores de edad, quienes mantenían diversos antecedentes y fueron puestos a disposición de la justicia. Tras su formalización, los sujetos quedaron en prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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