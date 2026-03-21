Identifican a autora de amenazas a menor con Síndrome de Down: Quedó en libertad y con prohibición de acercarse a la víctima

21 mar. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este sábado sobre la identificación de la mujer que habría realizado amenazas a una adolescente de 16 años con Síndrome de Down de Talcahuano, en la región del Biobío.

Identifican a autora de amenazas a adolescente

El subprefecto Hugo Cristi, jefe de la Bicrim Talcahuano, explicó que el pasado miércoles fue ingresada la denuncia por amenazas con la que el Ministerio Público instruyó la investigación de los funcionarios de la policía civil.

A raíz de esto se recopilaron cámaras de seguridad "que fueron primordiales en la investigación" en la cual "se procedieron a efectuar diferentes tipos de análisis y comparación biométrica".

Con esto, se logró "la individualización y ubicación de una mujer mayor de edad, chilena" que habría dejado la carta con amenazas de agresión en el domicilio de la adolescente.

Prohibición de acercarse a la víctima y su familia

Luego de ser detenida, la Fiscalía "instruyó que esta persona fuera apercibida conforme al Artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad", explicó el subprefecto Cristi.

"Conforme a esos antecedentes, también se otorgó una medida de protección a favor de la víctima y su grupo familiar, en la cual la imputada no puede acercarse a ellos", agregó el funcionario del PDI.

Por último, se informó que "también se incautaron especies electrónicas, tales como celular y computadores, para su análisis criminal y acreditar su autoría en el hecho que se investiga".

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