Detienen a hombre que atacó con arma cortante a joven de 19 años en pleno centro de Puerto Natales

21 mar. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia se registró en Puerto Natales, región de Magallanes, luego de que un joven de 19 años resultara con heridas de extrema gravedad tras ser atacado con un arma cortante en pleno centro de la ciudad.

El caso es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Punta Arenas, que durante este sábado realizó diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el presunto responsable.

¿Qué se sabe del ataque contra el joven?

De acuerdo con el jefe de la unidad, Roberto González, el ataque se produjo durante la madrugada del viernes, cuando un hombre de 30 años habría agredido a la víctima en circunstancias que aún son materia de investigación.

El trabajo policial incluyó empadronamientos, toma de declaraciones y revisión de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la dinámica del hecho e identificar al imputado.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, instancia en la que se determinó ampliar su detención hasta el próximo martes, según informó la policía civil.

En paralelo, el joven herido fue trasladado al Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece internado en riesgo vital y a la espera de una nueva intervención quirúrgica.

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