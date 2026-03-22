Hombre muere baleado en su auto en Independencia: Desconocidos le dispararon y huyeron

22 mar. 2026 - 04:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió baleado durante la noche de este sábado en la comuna de Independencia mientras la víctima iba a a bordo de su automóvil.

El hecho tuvo lugar específicamente en Baldomero Flores con calle 2 Norte a eso de las 21:00 horas cuando la persona iba conduciendo de sur a norte.

Víctima recibió varios impactos balísticos

Sin embargo, y según señalaron las autoridades policiales, recibió varios impactos balísticos por parte de desconocidos.

Según explicó el fiscal Sergio Ortega del Equico del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, "se ha podido establecer que en su cuerpo tendría varios impactos balísticos que le ocasionaron la muerte inmediata acá en el lugar".

De momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido, solamente se sabe que es un hombre de unos 40 años.

La Policía de INvestigaciones (PDI) se encuentra trabajando en conjunto con la Fiscalía ECOH para dar con el paradero de el o los homicidas y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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