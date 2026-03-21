Hombre disparó contra vecinos de su villa en San Antonio: Fue detenido y se desconocen motivos de su actuar

21 mar. 2026 - 22:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, se reportó que un hombre del sector Villa El Trigal, comuna de San Antonio, región de Valparaíso, realizó disparos desde su domicilio hacia personas del sector.

Se informó que el sujeto fue detenido por Carabineros. Asimismo, y según información preliminar, un funcionario policial resultó con lesiones en medio del procedimiento, siendo derivado a un centro asistencial.

¿Qué informó la PDI?

El subcomisario Isaac Mejías, de la Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio, informó que "en virtud de requerimientos del Ministerio Público, detectives de la BH de San Antonio se encuentran realizando diligencias, por cuanto hoy, en horas de la tarde, una persona de sexo masculino de 31 años de edad, desde el interior de su domicilio, efectuó diversos disparos hacia personas del sector".

"Se están realizando diligencias del sitio del suceso a fin de esclarecer la dinámica del hecho y los responsables del mismo", agregó la autoridad de la PDI.

El hombre que realizó los disparos pasará a control de detención en la jornada de este domingo. Se espera que con el paso de las horas y la investigación se puedan conocer más detalles y qué motivó su actuar.

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