Cuatro menores detenidos tras intensa persecución: Protagonizaron"tour delictual" robando vehículos en sector oriente de Santiago

22 mar. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una intensa persecución policial, Carabineros detuvo a cuatro menores de edad que protagonizaron un "tour delictual" robando vehículos en el sector oriente de Santiago, en la Región Metropolitana. De acuerdo con la policía, sus víctimas eran principalmente mujeres.

"Tour delictual" en la zona oriente de Santiago

Todo comenzó a eso de las 22:00 horas de ayer sábado en la calle Ramón Cruz de Ñuñoa, cuando los delincuentes juveniles, que transitaban en un Kia Rio, intimidaron a rostro cubierto y con armas de fuego a una persona para robarle su camioneta Haval H6.

Tras concretar el delito, los menores se trasladaron en ambos vehículos hasta Lo Barnechea, en donde, bajo el mismo modus operandi, sustrajeron una camioneta Mercedes Benz GLC 220 en la calle Raúl Labbé.

Cuatro detenidos tras intensa persecución

Tras ser alertados de los asaltos, Carabineros inició dos "seguimientos controlados" luego de que los ladrones se dividieran en los tres autos para escapar de las autoridades.

Finalmente, la intensa persecución policial dio frutos positivos, ya que cuatro de los menores involucrados lograron ser detenidos: dos en la comuna de San Bernardo y otros dos en la comuna de Peñalolén.

Todos los detenidos tienen 17 años de edad y cuentan con antecedentes policiales por delitos similares; sin embargo, el quinto integrante de la banda, que manejaba el Kia, logró darse a la fuga y sigue siendo intensamente buscado.

Todo sobre Policial