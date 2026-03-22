Es un exmilitar venezolano: Motochorro realizó 11 robos y quedó en libertad en La Serena

22 mar. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

En un hecho insólito que indigna a la región de Coquimbo, un "motochorro" fue detenido por cometer ilícitos en las cercanías del terminal de buses de La Serena quedó en libertad, pese a que se le acreditaron 11 robos de celulares.

¿Quién es el delincuente que fue dejado en libertad?

El delincuente en cuestión es de origen venezolano, tiene su situación migratoria al día, y fue condenado solo cinco años de "libertad vigilada" por parte de Gendarmería.

Sin embargo, estos no son los únicos componentes de su historia que generan molestia, ya que el jefe de Seguridad Ciudadana de la capital regional, Gonzalo Arceu, explicó que el delincuente condenado es un exmilitar de Venezuela que se "camuflaba" como delivery de aplicación.

De exmilitar en Venezuela a "motochorro" en La Serena

Arceu detalló que el objetivo principal de este sujeto eran celulares iPhone y que se encubría mediante "un sistema de reparto de delivery. Ocupaba ese subterfugio para poder primero visualizar a sus víctimas y luego proceder muy rápidamente al robo del teléfono".

Sin embargo, lo más sorprendente era su antigua profesión: "Hay antecedentes de que efectivamente tenía su situación militar en el extranjero, que había sido o pertenecido a alguna rama de las instituciones castrenses de Venezuela".

"Por lo tanto, sabía cómo actuar y eso dificulta también el tema de la persecución y la captura, porque saben cómo moverse", dijo Arceu sobre este "delito habitual en otros países, que nosotros aquí en la comuna de La Serena no lo habíamos tenido".

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