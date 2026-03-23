Delincuentes intentaron asaltar a funcionarios PDI en estación de servicio en Buin: Dos quedaron heridos y otros dos detenidos

23 mar. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes, dos delincuentes resultaron heridos y otros dos quedaron detenidos luego de tener la "mala fortuna" de haber intentado asaltar a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraban en una estación de servicio en Buin, al sur de la Región Metropolitana.

Funcionarios PDI frustran robo en estación de servicio

El prefecto inspector Erick Menay, jefe Contra el Crimen Organizado de la PDI, explicó que una comitiva de 12 funcionarios de la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de Concepción retornaba a la región del Biobío tras operativos en el norte del país, cuando llegaron a la estación de servicio para comprar algunos víveres.

Detrás de ellos llegó un vehículo de color rojo desde el cual "a lo menos cuatro sujetos descienden para poder intimidar y tratar de asaltar a uno de los carros policiales".

Sin embargo, los antisociales no sabían hasta ese momento que sus víctimas eran policías, por lo que su sorpresa fue mayor cuando otros "los colegas que estaban también presentes, se percatan de esta situación y logran enfrentar y repeler este asalto contra los funcionarios".

En este enfrentamiento, en el cual los detectives utilizaron sus armas de servicio, se logró "herir a dos de los antisociales y la incautación también de un vehículo en el cual se movilizaban, el cual tiene encargo por robo".

Según detalló el periodista de Meganoticias, Fernando Fabres, los dos delincuentes heridos fueron llevados a centros asistenciales, mientras que otros dos quedaron detenidos. Tres de ellos eran menores de edad y todos cuentan con antecedentes policiales.

Todo sobre PDI