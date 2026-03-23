Carabinero da muerte a un hombre en procedimiento por VIF: Sujeto atacó al policía con un objeto contundente y golpes

23 mar. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, un funcionario de Carabineros de la Subcomisaría Maipo dio muerte a un hombre cuando atendía un procedimiento por Violencia Intrafamiliar (VIF) en la comuna de Buin, al sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, cuando el policía llegó al domicilio, "el agresor, premunido de un objeto contundente, lo agredió en el rostro, para luego golpearlo con puños y pies".

Ante esta situación, el carabinero "extrajo su arma de servicio, utilizándola en tres oportunidades, lesionando a su agresor, quien posteriormente falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones".

Luego de un llamado ingresado por el teléfono del plan cuadrante, el cabo 1° llegó hasta al domicilio del sector de Viluco en donde "fue sorpresivamente atacado" por el hombre de 38 años de nacionalidad chilena que contaba "con antecedentes penales, sin causas vigentes".

El policía lesionado "fue evacuado por personal policial de la Tenencia Alto Jahuel, quienes lo trasladaron hasta el SAPU de Paine, para posteriormente realizar una evacuación aeromédico desde el Estadio Tricolor de Paine hasta el Hospital Institucional".

El llamado que originó el procedimiento fue realizado por la víctima de VIF, una mujer adulta que era la cónyugue del sujeto fallecido.

Personal de Control de Orden Público (COP), Centauro y OS7 de Carabineros se desplazaron hasta el sitio del suceso a la espera del Ministerio Público.

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