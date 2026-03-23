Robaron cerca de $150 millones en efectivo: Investigan violento asalto a vehículo de valores en Puente Alto

23 mar. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de $150 millones fueron robados la tarde de este lunes desde un vehículo de valores de la empresa Brinks que se movilizaba por la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el robo al vehículo de valores?

El hecho ocurrió a eso de las 14:30 horas, cuando al menos dos delincuentes descienden desde un vehículo e intimidan a los trabajadores de la compañía.

"Proceden a intimidarlos con elementos contundentes y luego con armas aparentemente de fuego, abordando dicho vehículo y trasladándolos unos metros", informó el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Más adelante, "producto de esta intimidación y violencia, ingresan al camión y sustraen desde el interior gavetas con dinero. Un avalúo aproximado, hasta el momento, de $150 millones".

Investigación quedó a cargo de la PDI

El Ministerio Públic instruyó a personal de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se encuentran en el sitio del suceso recabando los primeros antecedentes.

El fiscal Cheuquiante indicó que los detectives se están focalizando en el "levantamiento de cámaras, entrevistas y declaraciones de las víctimas, como también en distintas diligencias que están en desarrollo".

El objetivo es poder esclarecer la dinámica del hecho, "como también lograr la individualización y posterior detención de los autores, y ubicar el dinero sustraído".