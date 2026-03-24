Detienen a "Spider-Man" de Valparaíso: Cuenta con amplio prontuario y estaba prófugo de la Justicia

24 mar. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular procedimiento policial tuvo lugar en la ciudad de Valparaíso, luego que personal de Carabineros detuviera a un hombre disfrazado del popular superhéroe "Spider-Man", y que estaba prófugo por el delito de amenazas.

Antecedentes por homicidio frustrado, amenazas, riña y desórdenes

El hecho ocurrió el pasado jueves en medio de los patrullajes y vigilancia que realizaban funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Octava Comisaría Florida de Valdivia, en aquellos puntos con mayor demanda de seguridad.

En ese contexto, los uniformados efectuaron un control de identidad a un hombre que circulaba por el sector de Plazuela Ecuador vestido con el atuendo característico del personaje de "Spider-Man", o conocido en español como "Hombre Araña".

El capitán Felipe Castillo indicó que, tras corroborar sus datos, se estableció que el individuo, de 28 años, se encontraba prófugo de la justicia. "Mantenía una orden de detención vigente de enero de este año emanada del Juzgado de Garantía de Valparaíso", por el delito de amenazas condicionales.

Desde Carabineros agregaron que el hombre tenía un amplio prontuario policial, con antecedentes por homicidio frustrado, amenazas simples, riña pública, y desórdenes.