Trámites de inmigración para residencia por matrimonio en Estados Unidos: evidencias que debes presentar en la entrevista

10 may. 2026 - 13:05 hrs.

Los trámites obligatorios para solicitar la residencia por matrimonio en Estados Unidos exigen una preparación meticulosa, ya que las parejas extranjeras necesitan aportar pruebas contundentes para demostrar que tienen un vínculo amoroso verdadero.

Los cónyuges deben entregar toda esta información clave durante la entrevista oficial para evitar el temido rechazo definitivo, debido a que las autoridades aprueban este beneficio legal solo tras confirmar que los los formularios junto con evidencias conjuntas están en orden.

¿Qué debo presentar en la entrevista de residencia por matrimonio?

El abogado de inmigración Sebastián Simón asegura que muchos casos fracasan “no por falta de amor, sino que por falta de evidencia” material. El experto advierte a los solicitantes que “no basta solo con estar casado, sino que tienes que probarlo” ante los estrictos oficiales gubernamentales, como lo indicó en un video de Instagram.

Los esposos necesitan demostrar una sólida “prueba de vida en conjunto” para confirmar la residencia compartida como primera muestra innegable del compromiso conyugal. Es decir, presentar contratos de arrendamiento firmados por ambos para validar el domicilio común sin dejar margen a dudas sobre la convivencia diaria.

Foto: Freepik

Además, el profesional jurídico exige acreditar la unión patrimonial mediante "cuentas bancarias, declaraciones de impuestos, seguros" a nombre de la pareja. Los cónyuges deben entregar estos egistros financieros para demostrar una integración económica absoluta.

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Asimismo, deben aportar suficientes elementos visuales para “demostrar que es una historia real”. El defensor recomienda incluir diversos recursos adicionales con “fotos, viajes, declaraciones de familiares, amigos” para convencer sobre la verdadera legitimidad del vínculo.

El especialista concluye su asesoría al recordar a los usuarios que también deben tener todos los formularios completados y presentados “de la mejor manera posible” para lograr el éxito esperado. Es decir, los solicitantes deben revisar cada pequeño detalle del expediente para evitar retrasos o rechazos y alcanzar la residencia permanente.

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