Videos muestran violento robo a furgón de cigarros en Maipú: Carga fue avaluada en cerca de $90 millones

25 mar. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo con intimidación ocurrió la mañana de este miércoles en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, donde un grupo de entre ocho y diez delincuentes, armados con armas de fuego, asaltó a trabajadores de la empresa Chile Tabacos, quienes estaban realizando la descarga de cigarrillos en un almacén.

Según información policial, el hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas en calle Las Parcelas, antes de llegar a Av. Pajaritos. Los antisociales, que se desplazaban en tres vehículos, aprovecharon el momento en que el furgón repartidor de la empresa de cigarros estaba estacionado para intimidar a los trabajadores.

Robo está avaluado en cerca de $90 millones

El coronel Jorge Molina, de la Prefectura Rinconada, informó que, tras el hecho, se logró "la ubicación de uno de los vehículos, no logrando la detención de los sujetos", debido a que el móvil "colisionó en la huida y quedó abandonado en la vía pública".

Respecto al avalúo del robo, que corresponde exclusivamente a productos de la empresa, está avaluado en "aproximadamente $90 millones".

La autoridad policial indicó que los otros vehículos que participaron en el robo "huyeron en distintas direcciones. Estamos haciendo un rastreo y tenemos apoyo de personal especializado". El equipo del OS9 de Carabineros se encuentra trabajando en las diligencias respectivas.

A pesar de la violencia del robo, el coronel Molina detalló que "los trabajadores fueron asistidos por personal de Carabineros, se encuentran con una conmoción lógica por lo que vivieron, pero están sin lesiones".

Por su parte, el fiscal Leonardo Tapia, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Occidente, informó que "son tres víctimas" y que el robo "por los antecedentes que podemos manejar, da cuenta de que fue plenamente planificado".

Respecto a lo anterior, el persecutor aseguró que los delincuentes intimidaron "al escolta del vehículo (de cigarros), tenían conocimiento del uso de GPS, el cual fue sustraído y botado en otro lugar. No se trata de un hecho al azar".

Todo sobre Policial