Segundo homicidio del día en la RM: Hombre muere tras recibir disparo en la cabeza en Recoleta

25 mar. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un segundo homicidio se registró este miércoles en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Recoleta, donde un hombre fue asesinado producto de un impacto balístico en la frente.

El crimen ocurrió cerca de las 03:00 horas, en la calle Fariña, a una cuadra del mercado La Vega, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

¿Qué informó la Fiscalía?

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Rubén Salas informó que “un grupo de personas se acercó a un domicilio de interés, donde llevamos otra investigación, y realizaron varios disparos”.

Agregó que el cuerpo presenta "un disparo certero, con el arma apoyada en la frente de la víctima, y es lo que produce finalmente su fallecimiento”.

Se trata del segundo homicidio en lo que va del día, luego de que un joven de 20 años, al parecer con antecedentes penales, fuera asesinado, también de un balazo en la cabeza, mientras estaba al volante de un vehículo en la comuna de Cerro Navia.

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