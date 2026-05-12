Pago de 500 dólares y comida gratis: Buscan candidatos para vivir en los Alpes para experimento científico

12 may. 2026 - 11:45 hrs.

Científicos necesitan desarrollar una investigación en los Alpes y salieron a reclutar voluntarios sanos. A cambio, los participantes recibirán alojamiento, comidas gratuitas y un pago de 500 dólares.

La investigación se realizará entre mediados de agosto hasta principios de octubre de 2026.

El estudio se hará durante cinco semanas, pero “a 2.300 metros de altura” en el Parque Nacional del Stelvio, Italia.

Experimento científico

Los científicos pondrán en marcha el proyecto MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure/ Exposición Saludable a Altitud Moderada) y “será llevado a cabo por Eurac Research”, informa La República.

Los investigadores buscan comprender cómo se adapta el cuerpo a altitudes moderadas” y así invitaron: “Si tienes curiosidad por saber cómo reaccionaría tu cuerpo a una estancia de un mes a 2.300 metros sobre el nivel del mar, esta podría ser la oportunidad perfecta para ti”.

Cómo es el experimento

El estudio tiene tres fases. En la primera semana, “los voluntarios permanecen en Silandro, una localidad situada a 720 metros, donde los científicos realizan mediciones iniciales”.

Luego, estarán cuatro semanas en el refugio Nino Corsi, a 2.300 metros de altitud.

Después los voluntarios deben hacer tres visitas de seguimiento al laboratorio en Bolzano en la semana posterior al regreso de la altitud moderada.

Y en Bolzano, ya de regreso, pasarán una semana más donde les harán exámenes médicos de seguimiento.

¿Quiénes participarán en el experimento?

Los requisitos que solicitaron fueron: hombres y mujeres sanos con edades comprendidas entre 18 y 40 años.

Los participantes “no deben haber permanecido por encima de los 1.500 metros durante al menos un mes antes del inicio del estudio”.

Están excluidos quienes tengan enfermedades crónicas y personas con consumo elevado de alcohol o tabaquismo, por ejemplo.

Durante ese mes, “los voluntarios deberán resistir entre los 2.000 y los 2.500 metros de altitud. Se les controlará su dieta y actividad física”.

A lo largo del estudio (antes, durante y después de la estancia en altitud) evaluarán varios resultados fisiológicos, entre ellos: actividad del nervio simpático muscular, función vascular, sueño, composición corporal, metabolismo y apetito, masa de hemoglobina y rendimiento de resistencia, explica Eurac Research, un centro de investigación.

¿Cómo es el Parque Nacional del Stelvio?

El estudio se realizará en el Parque Nacional del Stelvio que fue instituido en 1935.

Tiene 134.620 hectáreas y está considerado como el mayor parque italiano en el corazón de los Alpes centrales.

El gobierno italiano señala que ofrece un paisaje único de glaciares, cascadas, lagos y cursos de agua glaciares, extensos bosques, granjas de montaña habitadas todo el año, pueblos alpinos y aldeas singulares.

Las solicitudes llegaron como avalancha. Para el experimento ya no se tienen plazas disponibles.

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