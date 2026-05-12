Récord Guinness para Orión: El perro rottweiler con la mayor cantidad de rescates en 24 horas en el mundo

12 may. 2026 - 10:36 hrs.

Orión es un héroe canino que Venezuela no olvidará. Vive en la memoria de quienes aún lloran la tragedia de Vargas, el deslave ocurrido en diciembre de 1999 y que arrasó con comunidades enteras sepultando a miles de personas.

El nombre del perro rottweiler traspasó fronteras. Por su valentía y esfuerzo rescatista, Orión ostenta un Récord Guinness.

El sitio web del ‘Guinness’ informa que “en reconocimiento a su valentía y su inmensa contribución al salvamento de vidas humanas durante la tragedia de Vargas, el 26 de febrero de 2000 Orión recibió varias medallas y placas del gobierno venezolano, así como de diversas instituciones privadas”.

Récord Guinness para Orión

El dueño del perro era Mauricio Pérez Mercado, piloto de helicópteros y quien lo entrenó.

Durante la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999, Orión rescató del lodo, del agua, de la muerte misma, a 37 personas.

Es ese el récord que tiene el rottweiler: “El mayor número de personas rescatadas por un perro en 24 horas es de 37”.

Orión se adentró repetidamente en aguas profundas cerca de la casa de su dueño, Mauricio Pérez Mercado, nadando hacia las personas que se encontraban en el agua y llevándolas a salvo a la orilla, afirma guinnessworldrecords.es.

Durante esa única noche, “los observadores contabilizaron 37 personas rescatadas por Orión (y es posible que hubiera otras que no se contabilizaran en medio del caos de la tragedia), reconoce Guinness World Records.

A quienes rescató Orión

Destacan que el llamado “Perro Valiente” rescató a un abuelo de 80 años, a una niña de ocho años y señalan que “a ocho niños los ayudó a subir a zonas más altas y seguras de tierra firme”.

“Orientaba y servía de guía a las personas perdidas y traumadas por lo ocurrido, las llevaba al lugar donde todos los damnificados se reunían”, difunde El Diario.

Orión y su pareja Alfa ayudaron en las acciones de rescate, perdieron a sus cinco cachorros en la tragedia de Vargas. Ambos fueron importantes para la supervivencia de decenas de personas, difunde El Diario.

Agrega ese medio que, en la emergencia, el perro atrapaba “un extremo de la cuerda en su hocico, se lanzaba a las aguas para entregarla a las personas en peligro. Luego, regresaba a la otra orilla de la cuerda para entregarla a los rescatistas”.

Orión enfermó de gastroenteritis y murió el 1 de diciembre de 2008.

El año pasado, a través de Venevisión se conoció que a la familia del dueño de Orión llegó Zeus, bisnieto del perro recordista.

Para Mauricio Pérez, “Orión es inmortal, un corazón gigante que dejó una enseñanza para el mundo entero”.

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