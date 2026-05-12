"Jamás volveré a poner un pie allí": mujer sobrevive siete meses con unas tijeras en el abdomen luego de una cirugía estética

12 may. 2026 - 10:15 hrs.

Una mujer de 53 años acudió al quirófano para extraer unas tijeras quirúrgicas de unos 15 centímetros alojadas en su estómago desde octubre de 2025, cuando se sometió a una cirugía estética de abdomen (abdominoplastia) en una clínica privada de Nápoles, Italia.

Los cirujanos olvidaron la herramienta de metal dentro del cuerpo de la paciente y estas le provocaron dolores insoportables durante siete largos meses, hasta que un escáner abdominal reveló la grave negligencia médica por la que volvió a ser intervenida.

¿Cómo se descubrió que tenía unas tijeras en su abdomen?

Después de recibir el alta médica, la paciente comenzó a experimentar severos dolores corporales y pérdida de conocimiento. El cirujano responsable descartó la gravedad del asunto y explicó que los constantes malestares físicos eran síntomas postoperatorios normales, de acuerdo al diario italiano L’Unione Sarda.

Luego, se descubrió mediante exámenes que tenía una infección y se le recetaron antibióticos, pero estos no mejoraron la salud de la mujer. Por ende, a inicios de mayo de 2026, decidió someterse a una tomografía computarizada en un centro especializado diferente en busca de respuestas.

Foto: Freepik

Al terminar el procedimiento, los técnicos se sorprendieron al observar la silueta de unas tijeras metálicas en las imágenes obtenidas de su abdomen, un hallazgo que confirmó la negligencia de los cirujanos.

¿Cuáles fueron las consecuencias del descuido?

Tras el descubrimiento, la afectada presentó una denuncia ante la policía italiana en contra del cirujano responsable, cuya esposa luego le pidió que volviera a su clínica para corregir el error. “Me negué. Jamás volveré a poner un pie allí”, declaró la paciente por el incidente.

Como parte de la denuncia, la víctima cuenta con apoyo legal de la Fundación Domenico Caliendo, una organización creada en memoria de un niño fallecido por presunta negligencia en un trasplante de corazón. El objetivo es reparar los daños sufridos, castigar a los responsables y exigir a las autoridades atender exhaustivamente asuntos de este tipo.

Un caso similar ocurrió en 2004, cuando se le extirpó el intestino de una mujer australiana de 69 años tras descubrir que permaneció 18 meses con unas tijeras de 17 centímetros en su estómago. El tejido creció sobre el metal y los médicos tuvieron que tomar la drástica decisión para retirar el instrumento, reseñó The Sun.

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