Es oficial: exmilitares de Estados Unidos recibirán 12.000 dólares si se mudan a este estado montañoso

12 may. 2026 - 12:15 hrs.

West Virginia lanzó oficialmente una iniciativa para atraer a exmilitares y trabajadores remotos al estado mediante un incentivo económico de hasta 12.000 dólares.

El programa, llamado Ascend West Virginia, busca aumentar la población y fortalecer la fuerza laboral de este estado montañoso, cuya cantidad de habitantes ha disminuido de forma constante durante las últimas dos décadas, reseña Military.

La propuesta fue presentada por Patrick Morrisey, quien explicó que los veteranos seleccionados deberán mudarse a una de las seis comunidades participantes en un plazo máximo de seis meses.

¿Cuáles son los detalles de este programa?

Además del apoyo económico, los beneficiarios recibirán acceso gratuito a actividades recreativas al aire libre y equipos relacionados con turismo y aventura.

y equipos relacionados con turismo y aventura. Las ciudades y regiones incluidas en la iniciativa son Charleston, Morgantown, Greenbrier Valley, Eastern Panhandle, Greater Elkins y New River Gorge.

en la iniciativa son Charleston, Morgantown, Greenbrier Valley, Eastern Panhandle, Greater Elkins y New River Gorge. El programa prioriza a personas con empleo asegurado o que trabajen de forma remota, permitiéndoles mantener sus ingresos mientras disfrutan de un costo de vida más bajo que el promedio nacional.

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La iniciativa nació gracias a una alianza entre el gobierno estatal, la West Virginia University y la Wing 2 Wing Foundation, creada por Brad D. Smith y su esposa Alys Smith.

Desde su lanzamiento en 2021, Ascend West Virginia ya ha logrado atraer a más de 1.400 nuevos residentes, aunque inicialmente no estaba enfocado exclusivamente en veteranos.

Las autoridades consideran que el programa representa una oportunidad para revitalizar la economía estatal y atraer nuevos talentos; en este sentido, Smith considera que Virginia Occidental atraviesa una etapa de crecimiento y transformación, impulsada por trabajadores comprometidos y comunidades que buscan abrir un nuevo capítulo para el estado.

Además de sus incentivos financieros, la región destaca por sus montañas, bosques, ríos y un ambiente tranquilo que muchos veteranos consideran ideal para establecerse.

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