Se fueron como 4 mil dólares: Latina cuenta los errores que cometió al comprar su casa en Estados Unidos

12 may. 2026 - 12:45 hrs.

Una latina que vive en Estados Unidos comparte su dura experiencia al comprar una vivienda cuando sólo llevaba dos años en ese país.

“Les voy a contar el error que cometí y los problemas que tuve al momento de comprar mi primera casa en Estados Unidos”, dice de entrada como una forma de prevenir a otros migrantes.

Quien habla, a través de un video difundido en TikTok, es @florangelji05 y dice que solo “haciéndole cositas (arreglos) se fueron 4.000 dólares y se pudo mudar cinco meses después de haber comprado su vivienda”.

“Cuando uno va a comprar una casa en Estados Unidos no debemos contar solo con el dinero del down payment (cuota inicial) ni del cierre. Debemos contar como mínimo con 10.000 o 20.000 dólares más”, afirma.

Error: no hacer inspección

“El primer error fue comprar la casa sin inspección. Yo la compré en New Jersey, donde para poder mudarte a la casa debes tener todas las inspecciones al día. Mi casa solo tenía la inspección de la plomería, me faltaba la del building (el del edificio), la de electricidad y la del Cuerpo de Bomberos”, informa @florangelji05.

Cuenta que llevó a una persona para que chequeara la casa y le dijo que estaba bien, que solo necesitaba algunas cosas.

“Yo hice la oferta, me la aprobaron y mi real estate (agente de bienes raíces) me preguntó: ¿‘Tú estás segura de querer comprar una casa que no haya pasado inspección?

Le respondí: Claro que sí”.

Siguió adelante con la oferta y a la semana siguiente su real estate le dijo: “Alguien ofertó más y naturalmente te quitaron la oferta”.

“Yo había ofrecido el límite de lo que me habían prestado. Pero, días después mi real estate me llamó para contarme que el préstamo a la otra gente se le había caído y que, si estaba interesada en hacer, nuevamente, la oferta que la realizara”, narra.

“Yo tenía 24 años y respondí: ‘Claro que sí, vamos a darle. Compré la casa sin inspección, en 15 días ya la tenía y me sentía poderosa”, expresa.

No pasaron las inspecciones

Al tiempo le tocó ir a la ciudad (municipalidad) para solicitar que le realizaran las inspecciones al inmueble. Surgieron contratiempos.

“Fueron hacer el building y la inspección de la electricidad y no pasaron las evaluaciones; la de Bomberos sí porque solo eran las alarmas, que yo había instalado.

“Debí buscar a la persona que me instaló las alarmas para cumplir con lo solicitado por la ciudad. Al mes me tocó solicitar inspecciones de nuevo. Esta vez pasaron las del building, plomería y bomberos; la electricidad, no”, explica.

Para pasar la inspección de electricidad tenía que buscar a un electricista certificado que pudiera hacer el trabajo y además firmar un permiso que debía pagar extra a la ciudad.

“Pagué el permiso, lo del electricista y tampoco pasó la inspección. Volvió el electricista, era algo mínimo y al final… pasó”, afirma.

@florangelji05 asegura que en el tema de las inspecciones “se fueron como 4 mil dólares, solo arreglando cositas. Yo compré la casa en abril de 2024 y me mudé en septiembre de ese año”.

Todo sobre Mundo