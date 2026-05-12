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Se fueron como 4 mil dólares: Latina cuenta los errores que cometió al comprar su casa en Estados Unidos

Una latina que vive en Estados Unidos comparte su dura experiencia al comprar una vivienda cuando sólo llevaba dos años en ese país.

“Les voy a contar el error que cometí y los problemas que tuve al momento de comprar mi primera casa en Estados Unidos”, dice de entrada como una forma de prevenir a otros migrantes.

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Quien habla, a través de un video difundido en TikTok, es @florangelji05 y dice que solo “haciéndole cositas (arreglos) se fueron 4.000 dólares y se pudo mudar cinco meses después de haber comprado su vivienda”.

@florangelji05

#latinosenusa #realestate #fyp

♬ original sound - florangelji05

“Cuando uno va a comprar una casa en Estados Unidos no debemos contar solo con el dinero del down payment (cuota inicial) ni del cierre. Debemos contar como mínimo con 10.000 o 20.000 dólares más”, afirma.

Error: no hacer inspección

El primer error fue comprar la casa sin inspección. Yo la compré en New Jersey, donde para poder mudarte a la casa debes tener todas las inspecciones al día. Mi casa solo tenía la inspección de la plomería, me faltaba la del building (el del edificio), la de electricidad y la del Cuerpo de Bomberos”, informa @florangelji05.

Cuenta que llevó a una persona para que chequeara la casa y le dijo que estaba bien, que solo necesitaba algunas cosas.

Yo hice la oferta, me la aprobaron y mi real estate (agente de bienes raíces) me preguntó: ¿‘Tú estás segura de querer comprar una casa que no haya pasado inspección?

Le respondí: Claro que sí”.

Siguió adelante con la oferta y a la semana siguiente su real estate le dijo: “Alguien ofertó más y naturalmente te quitaron la oferta”.

“Yo había ofrecido el límite de lo que me habían prestado. Pero, días después mi real estate me llamó para contarme que el préstamo a la otra gente se le había caído y que, si estaba interesada en hacer, nuevamente, la oferta que la realizara”, narra.

Yo tenía 24 años y respondí: ‘Claro que sí, vamos a darle. Compré la casa sin inspección, en 15 días ya la tenía y me sentía poderosa”, expresa.

No pasaron las inspecciones

Al tiempo le tocó ir a la ciudad (municipalidad) para solicitar que le realizaran las inspecciones al inmueble. Surgieron contratiempos.

“Fueron hacer el building y la inspección de la electricidad y no pasaron las evaluaciones; la de Bomberos sí porque solo eran las alarmas, que yo había instalado.

“Debí buscar a la persona que me instaló las alarmas para cumplir con lo solicitado por la ciudad. Al mes me tocó solicitar inspecciones de nuevo.  Esta vez pasaron las del building, plomería y bomberos; la electricidad, no”, explica.

Para pasar la inspección de electricidad tenía que buscar a un electricista certificado que pudiera hacer el trabajo y además firmar un permiso que debía pagar extra a la ciudad.

“Pagué el permiso, lo del electricista y tampoco pasó la inspección. Volvió el electricista, era algo mínimo y al final… pasó”, afirma.

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@florangelji05 asegura que en el tema de las inspecciones “se fueron como 4 mil dólares, solo arreglando cositas. Yo compré la casa en abril de 2024 y me mudé en septiembre de ese año”.

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