Hallan rubí de más de dos kilos y un extraño color: Es una pieza excepcionalmente grande, rara y difícil de encontrar

12 may. 2026 - 13:30 hrs.

Un impresionante rubí de 11.000 quilates hallaron en Myanmar, específicamente en la zona minera de Mogok, en la región de Mandalay.

La gigantesca piedra llama la atención, además, por su interesante color: es rojo violáceo con matices amarillentos.

Su peso equivale a 2.200 gramos o 2,2 kilos.

El rubí fue recientemente descubierto y los 11.000 quilates hacen que la gema se convierta “en una pieza excepcionalmente grande, rara y difícil de encontrar”, informa Global New Light Of Myanmar (GNLM).

Este rubí gigante por su extraño color se considera de alta calidad cromática.

Foto: Global New Light de Myanmar

El citado medio describe que la piedra “posee una transparencia moderada, un excelente brillo vítreo y se conserva en su estado natural, sin ningún tratamiento ni mejora”.

Estas características han despertado y elevado el interés de especialistas, autoridades y casas de subastas internacionales, porque la combinación de parámetros físicos y ópticos es poco frecuente en la industria, difunde Infobae.

GNLM compartió fotografías en las que se ve al líder de Myanmar, Min Aung Hlaing, examinando el rubí gigante.

Historial de hallazgos de rubíes en Myanmar

De acuerdo con GNLM, el rubí descubierto recientemente es el más valioso gracias a su color, claridad y calidad general superiores.

Reseña, igualmente, que en Myanmar han localizado varios rubíes gigantes raros y preciosos, como por ejemplo el rubí SLORC de 99,25 gramos encontrado en 1990 y uno de 4.290 gramos desenterrado seis años después. Este es el más grande por peso: 21.450 quilates.

Hace cuatro años, descubrieron el rubí NaSaKa de 557,85 gramos.

La minería de gemas constituye un pilar fundamental para Myanmar, país que, según datos oficiales y reportes internacionales, produce hasta el 90% de los rubíes que circulan en el mercado global, publica Infobae.

Además de Mogok, donde descubrieron el rubí de 11 mil quilates, la región Mong Hsu también concentra “la mayor parte de la producción, con operaciones tanto legales como informales que abastecen a compradores de Asia y Occidente”.

Según Global New Light de Myanmar, el rubí en bruto recién hallado fue descubierto a mediados de abril, después del festival tradicional de Año Nuevo, amplía N+Univisión.

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