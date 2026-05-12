Anuncian millonaria remodelación para Diagonal Paraguay: Así quedará la histórica zona del centro de Santiago

12 may. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentó un nuevo proyecto de mejoramiento urbano para el sector del Polígono Diagonal Paraguay, iniciativa que contempla una inversión superior a los $1.045 millones y que busca recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad peatonal en la zona.

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre Santa Rosa y Diagonal Paraguay, y comenzarán su etapa de construcción durante el mes de agosto.

¿Qué mejoras contempla el proyecto?

Según detallaron las autoridades, la primera etapa considera la construcción de un nuevo cruce peatonal en el eje Alameda, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y seguridad de las personas que transitan diariamente por el sector.

Además, el proyecto incorporará una serie de intervenciones urbanas enfocadas en revitalizar el espacio público, entre ellas:

Mejoramiento de iluminación

Renovación de pavimentos

Incorporación de vegetación

Nuevos árboles y áreas verdes

Más de 2 mil especies de arbustos

Accesibilidad universal

Cruces peatonales más seguros

El anuncio a través de un video en redes sociales

A través de un video en su cuenta de Instagram, Claudio Orrego destacó que este tipo de iniciativas no solo apuntan a construir infraestructura, sino también a recuperar espacios urbanos para la comunidad.

“Hay quienes creen que hacer ciudad es solo construir casas. Pero también es recuperar plazas, calles y espacios públicos para las personas”, señaló la autoridad.

Asimismo, agregó que el objetivo del proyecto es “hermosear Diagonal Paraguay” y avanzar en una ciudad más amable, segura y accesible para vecinos y peatones.

La iniciativa se enmarca dentro de los planes de recuperación urbana impulsados por el Gobierno Regional Metropolitano para distintos sectores de Santiago.

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