Gobernador Orrego anuncia inversión de $250 millones en pistolas taser para Carabineros: Estas son sus ventajas

13 abr. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció una inversión de $250 millones destinada a la implementación de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT), los cuales serán utilizados por Carabineros con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región.

Según explicó la autoridad, esta medida apunta a reducir el uso de armamento letal en procedimientos policiales, entregando una herramienta alternativa para enfrentar situaciones de riesgo.

"Van a permitir disuadir a quienes pretendan agredir a un carabinero"

“Estos 250 millones de pesos que estamos invirtiendo en estos Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal, los famosos DEIT, van a significar una mayor protección de la vida en nuestra región", afirmó el gobernador.

"Protección de la vida, primero, de nuestros carabineros, que muchas veces arriesgan su propia vida para no utilizar sus armas letales", agregó.

Según la autoridad, estos dispositivos no letales "van a permitir disuadir a quienes pretendan agredir a un carabinero y cometer un delito”.

Gobierno de Santiago

Sus ventajas

Los dispositivos electrónicos de inmovilización temporal corresponden a herramientas no letales diseñadas para neutralizar a personas que representen un peligro, sin recurrir al uso de armas de fuego.

De acuerdo con lo señalado por el gobernador, la incorporación de esta tecnología busca no solo resguardar la integridad de los funcionarios policiales, sino también disminuir los riesgos en procedimientos que involucren a civiles.

Entre sus principales ventajas, destacan la reducción del uso de la fuerza letal, el aumento de la seguridad en los procedimientos y la capacidad de controlar de manera rápida y eficaz a sujetos violentos, disminuyendo la probabilidad de lesiones graves o muertes innecesarias, según lo informado por la gobernación.

Gobierno de Santiago

En ese sentido, la iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la seguridad pública en la Región Metropolitana, con foco en la prevención del delito y la protección de la vida.

Se encuentra regulada por la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, bajo supervisión de la Dirección General de Movilización Nacional, y forma parte del Manual de Uso de la Fuerza de Carabineros, en línea con el marco normativo vigente.

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