Corte de luz afectará a siete comunas de la Región Metropolitana este lunes 13 de abril: Durará hasta 8 horas

13 abr. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 13 de abril en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 13 de abril?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Las Condes, Peñalolén, La Granja, La Florida, Estación Central y Pudahuel.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Vitacura

Vitacura / Enel

Corte de luz en Las Condes

Las Condes / Enel

Corte de luz en Peñalolén

Peñalolén / Enel

Corte de luz en La Granja

La Granja / Enel

Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel

Corte de luz en Estación Central

Estación Central / Enel

Corte de luz en Pudahuel

Pudahuel / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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