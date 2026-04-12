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Durará hasta ocho horas: Corte de luz afectará a siete comunas de la Región Metropolitana este domingo 12 de abril

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 12 de abril en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

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¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 12 de abril?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Las Condes, Santiago, Peñalolén, San Miguel, La Cisterna y Huechuraba.

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Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Lampa

Lampa / Enel

Corte de luz en Las Condes

Las Condes / Enel
Las Condes / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel
Santiago / Enel

Corte de luz en Peñalolén

Peñalolén / Enel
Peñalolén / Enel

Corte de luz en San Miguel

San Miguel / Enel
San Miguel / Enel

Corte de luz en La Cisterna

La Cisterna / Enel
La Cisterna / Enel

Corte de luz en Huechuraba

Huechuraba / Enel
Huechuraba / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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