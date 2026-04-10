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Cortes de luz en la RM: Conoce las 10 comunas que se verán afectadas este viernes

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana para este viernes 10 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

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¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Enel

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas

Enel

San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Colina: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas

Enel

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

 

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