Cortes de luz en la RM: Conoce las 10 comunas que se verán afectadas este viernes

10 abr. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana para este viernes 10 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas

Enel

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas

Enel

San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Colina: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas

Enel

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas