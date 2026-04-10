Cortes de luz en la RM: Conoce las 10 comunas que se verán afectadas este viernes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana para este viernes 10 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Santiago: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas
Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas
San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Colina: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas
Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
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