Cortes de luz en la RM: Conoce las seis comunas en donde se suspenderá el suministro eléctrico este miércoles
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 8 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Huechuraba: Desde las 13:30 hasta las 16:00 horas
Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas
La Granja: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas
Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La Florida: Desde las 09:15 hasta las 15:00 horas
Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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