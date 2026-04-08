Cortes de luz en la RM: Conoce las seis comunas en donde se suspenderá el suministro eléctrico este miércoles

08 abr. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 8 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 13:30 hasta las 16:00 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas

Enel

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

La Florida: Desde las 09:15 hasta las 15:00 horas

Enel

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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