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Cortes de luz en la RM: Conoce las seis comunas en donde se suspenderá el suministro eléctrico este miércoles

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 8 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

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¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 13:30 hasta las 16:00 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 12:00 horas

Enel

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

La Florida: Desde las 09:15 hasta las 15:00 horas

Enel

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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