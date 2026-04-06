Enel programa cortes de luz para este lunes 6 de abril: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana para este lunes 6 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Granja: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas
La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta seis horas sin suministro eléctrico: Sectores de dos comunas de la RM estarán sin luz este sábado 4 de abril
- Corte de luz afectará a una comuna de la Región Metropolitana este viernes 3 de abril: Durará seis horas
- Hasta por seis horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de 11 comunas de la RM este jueves