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Enel programa cortes de luz para este lunes 6 de abril: Revisa los sectores afectados

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana para este lunes 6 de abril. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

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¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

La Granja: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas

Enel

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

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