Hasta seis horas sin suministro eléctrico: Sectores de dos comunas de la RM estarán sin luz este sábado 4 de abril
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 4 de abril en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en dos comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 4 de abril?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Providencia y Estación Central.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Estación Central
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
Leer más de
Notas relacionadas
- Corte de luz afectará a una comuna de la Región Metropolitana este viernes 3 de abril: Durará seis horas
- Hasta por seis horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de 11 comunas de la RM este jueves
- Hasta por siete horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de ocho comunas de la RM este miércoles