Hasta por siete horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de ocho comunas de la RM este miércoles

01 abr. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 1 de abril, debido a trabajos en la red eléctrica que podrían extenderse por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Desde las 14:30 hasta las 17:30 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

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