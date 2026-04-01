Hasta por siete horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de ocho comunas de la RM este miércoles
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 1 de abril, debido a trabajos en la red eléctrica que podrían extenderse por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Desde las 14:30 hasta las 17:30 horas
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas
- Durará hasta nueve horas: Revisa los sectores de las ocho comunas de la Región Metropolitana que tendrán corte de luz este martes
- Hasta ocho horas sin suministro: Corte de luz afectará a 12 comunas de la región Metropolitana este lunes
- Corte de luz afectará a seis comunas de la RM este domingo: Revisa los sectores que estarán sin suministro