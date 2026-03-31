Durará hasta nueve horas: Revisa los sectores de las ocho comunas de la Región Metropolitana que tendrán corte de luz este martes
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 31 de marzo en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en ocho comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta nueve horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 31 de marzo?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Vitacura, La Florida, Maipú, Pudahuel y Cerro Navia.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Huechuraba
Corte de luz en Quilicura
Corte de luz en Recoleta
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Cerro Navia
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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