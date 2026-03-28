Durará hasta seis horas: Corte de luz afectará a cuatro comunas de la RM este sábado 28 de marzo
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 28 de marzo en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cuatro comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 28 de marzo?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Lo Barnechea, San Miguel y Santiago.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en Lo Barnechea
Corte de luz en San Miguel
Corte de luz en Santiago
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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