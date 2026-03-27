Por hasta 7 horas: Enel realizará cortes de luz en sectores de ocho comunas de Santiago este viernes
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana para este viernes 27 de marzo, debido a trabajos en la red eléctrica que podrían extenderse por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas
La Reina: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas
Cerrillos: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas