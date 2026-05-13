Nuevo temblor en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro según Sismología

13 may. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 13 de mayo, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al este de Pica, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 109 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor