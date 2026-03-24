11 comunas tendrán cortes de luz este martes en la RM: Revisa los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de ocho horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Independencia: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
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Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.
San Joaquín: Desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.
San Ramón: Desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
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