11 comunas tendrán cortes de luz este martes en la RM: Revisa los sectores afectados

24 mar. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de ocho horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Independencia: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

San Joaquín: Desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.