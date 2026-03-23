Por hasta 8 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 23 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 23 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de ocho horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Santiago: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
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La Florida: Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.
La Granja: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.
Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
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