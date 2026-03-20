Más de 40 mil clientes sin luz deja sistema frontal en la Región Metropolitana

20 mar. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo corte de luz afecta la tarde de este viernes a miles de hogares en algunas comunas de la Región Metropolitana, en medio de las lluvias que se registran en la capital.



De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 41 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico a las 19:00 horas.

De momento, la comuna más afectada es El Bosque, con 11.083 hogares, seguido de La Pintana (8.134) y Maipú (6.114).

Más atrás se encuentran Isla de Maipo (3.118), San Bernardo (2.849), Santiago (2.064), Paine (1.854) y Lo Prado (1.784).

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