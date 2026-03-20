13 comunas tendrán cortes de luz este viernes en la RM: Conoce los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 20 de marzo en sectores de 13 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de ocho horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
Desde las 14:00 hasta las 16:30 horas.
Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Quinta Normal: Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas.
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Recoleta: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.
Vitacura: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.
Quilicura: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.
Colina: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
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