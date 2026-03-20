13 comunas tendrán cortes de luz este viernes en la RM: Conoce los sectores afectados

20 mar. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 20 de marzo en sectores de 13 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por cerca de ocho horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Desde las 14:00 hasta las 16:30 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 9:30 hasta las 13:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Vitacura: Desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Quilicura: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Colina: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.