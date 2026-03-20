Corte de luz en Viña del Mar: Casi 10 mil clientes están sin energía en medio de sistema frontal

20 mar. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, un corte de luz afectó a miles de hogares en Viña del Mar, región de Valparaíso, donde ya llegó el sistema frontal pronosticado para esta jornada en la zona central.

De acuerdo a lo reportado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), casi 10 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico.

¿Qué se sabe del corte de luz en Viña del Mar?

La SEC informó que a las 13:00 horas se reportaron 11.161 clientes sin suministro de energía en la región de Valparaíso, de los cuales 9.972 corresponden a la comuna de Viña del Mar.

Hasta el momento, desde Chilquinta no han entregado información sobre las razones detrás de el corte de luz.

En su sitio web, en el reporte del corte, sólo se indica que la hora de reposición estivada es las 22:00 de este viernes.

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