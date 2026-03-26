Enel realizará cortes de luz en nueve comunas de Santiago: Suministro estará interrumpido hasta por seis horas

26 mar. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en nueve comunas de la Región Metropolitana para este jueves 26 de marzo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de nueve comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

Comunas con cortes de luz este domingo

Maipú desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas

Pudahuel desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas

Independencia desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas

Santiago desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas

San Miguel desde las 10:30 horas hasta las 18:30 horas

Peñalolén desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas

Peñalolén desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas

Ñuñoa desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas

Ñuñoa desde las 10:30 horas hasta las 17:00 horas

Ñuñoa-La Reina desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas

Lo Barnechea desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas

Todo sobre Corte de luz